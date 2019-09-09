سيدة تناشد وزارة الصحة: نفسى بنتى تتعالج على نفقة الدولة

ناشدت المواطنة نجلاء، البالغة من العمر ٢٩ عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزيرة الصحة، مساعدتها فى علاج ابنتها المريضة.





وتقول في رسالتها: توفي والداها، وهى في سن صغيرة، وتزوجت أمها من زوج آخر يكبرها سنًا، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب ثلاثة أطفال، من بينهم من يعاني الفشل الكلوي، ثم تركهم ورحل، وتولت مسئولية تربيتهم، وعلاجهم، فمنهم من تعاني من الفشل، وتتكلف الجلسة الواحدة للغسيل ٥٠٠ جنيه أسبوعيا، وقد عملت في مجالات كثيرة، ولكنها لم تستطع أن توفى بما هو مطلوب منها، علاوة على أنها معرضة للطرد من السكن.





واختتمت : كل أمنيتى علاج ابنتى على نفقة الدولة لعدم قدرتى على تكاليف العلاج.





للتواصل مع الحالة : ٠١٠١٥٤٥٤٥١٩







