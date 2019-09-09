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برلمان

علي الإدريسي: المصادر الدولارية تشهد تحسنا ملحوظا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
المصادر الدولارية
المصادر الدولارية
أسامة علي
قال الدكتور على الادريسى، أمين مساعد الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن، أن المصادر الدولارية بمصر 5 مصادر وهي إيرادات السياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين فى الخارج، الصادرات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع على الإدريسى خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذه المصادر بدأت تتحسن بالفعل مما ساهم فى توفير السيولة الدولارية، واستمرار تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قطاعى السياحة والصادرات أهم قطاعين شهدا تقدما كبيرا عن العام الماضى.

وتوقع أمين مساعد الشئون الاقتصادية والاستثمار بحزب مستقبل وطن ارتفاع الاستثمار المباشر احد المصادر الدولارية بنهاية العام لـ 9 مليارات دولار.

وتراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات يوم الأحد 8-9-2019، وذلك بالإضافة لتراجعه بالبنك المركزي، حيث سجل فيه في تمام الخامسة من مساء اليوم 16.41 للشراء و16.52 للبيع.

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