MAD Solutions وأفلام مصر العالمية MIF تتعاونان في توزيع الفيل الأزرق 2 دوليا

كشفت MAD Solutions وأفلام مصر العالمية MIF عن تعاونهما في توزيع فيلم الفيل الأزرق 2 في دور العرض السينمائي دوليًا، وهو التعاون الأول من نوعه بين الشركتين. وتقع أحداث هذا الجزء بعد مرور 5 سنوات على أحداث الجزء الأول، كما تحمل حبكة درامية مغايرة تمامًا للجزء السابق.



يأتي هذا بعد تحقيق الفيلم نجاحًا غير مسبوق في شباك التذاكر المصري وتخطت إيراداته 100 مليون جنيه لأول مرة بتاريخ السينما المصرية. وقد تم توزيع الفيلم مع بداية عرضه في 100 دور عرض سينمائية على مستوى الجمهورية، كما يُعرض حاليًا في الإمارات، السعودية، الأردن، لبنان وسوريا.



يقول رمزي خوري نائب المدير الإداري لشركة أفلام مصر العالمية MIF "منذ فترة طويلة ونحن- كقائمين على إدارة الشركة- نرى أن الأفلام المصرية السائدة تحظى بجاذبية دولية كبيرة، ولكنها مع ذلك لم تحظى بالتوزيع الدولي المناسب الذي تستحقه بعد. ونعتقد أن الفائدة العائدة من توسع شركة MAD الكبيرفي السوق الدولية، إضافة إلى خبرتها التسويقية الواسعة في مجال الترفيه المصري سيساعد في وضع المحتوى المصري في المكانة التي يستحقها. وليس هناك أفضل من الفيلم المصري الأعلى على الإطلاق من حيث الإيرادات كنقطة انطلاق لهذا التعاون."



أما عن أحداث الفيل الأزرق 2 فتدور بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.



الجزء الثاني من الفيل الأزرق يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، المؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مديرشركةسينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي.