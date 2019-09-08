توقف عن تناولها فورا .. أطعمة تصيب بحب الشباب

يتعلق حب الشباب احيانا بنظامك الغذائي اليومي ، بعدما تبين أن هناك أطعمة جيدة وسيئة لعلاج حب الشباب. ومع ذلك من العديد من الخرافات والدراسات حول هذا الموضوع.



اكتشف ما يعرفه الخبراء عن الأطعمة المفيدة للبشرة والتي قد تتسبب في حدوث اختلالات مع هذه الدوافع وما لا يجب فعله.





الحليب ومنتجات الألبان الأخرى

تشير العديد من الدراسات إلى وجود صلة بين الحليب ومنتجات الألبان في النظام الغذائي وحب الشباب.



و أظهرت الدراسات أن تناول منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى إطلاق الأنسولين وعوامل النمو والهرمونات في الجسم والتي قد تلعب جميعها دورًا في حب الشباب.



وقال بو: "بروتينات الحليب ، خاصة الكازين والمصل ، تبرز كأشياء مسؤولة عن ارتباط حب الشباب". "ولكن هناك أيضًا هرمونات في الحليب تعتبر سلائف هرمون تستوستيرون ، وقد تكون تلك المرتبطة بالبروتين عبارة عن تركيبة تؤدي إلى ظهور حب الشباب.



وتابع اكتشفنا وجود ارتباط أقوى بين الحليب الخالي من الدسم وحب الشباب ، وما زلنا غير قادرين على معرفة السبب إنها أكثر من الحليب كامل الدسم. " ويوصي بو بإيجاد بدائل غير الألبان ، مثل حليب الصويا واللوز المعزز بالكالسيوم إذا كان حب الشباب مصدر قلق.





الاطعمة المقلية

يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة وغير المشبعة ، مثل تلك الموجودة في الأطعمة المقلية والسلع المخبوزة المصنعة ، إلى حدوث التهاب ، مرتبط بحب الشباب. تناول الأطعمة الدهنية يمكن أن يطلق السيتوكينات المؤيدة للالتهابات في الدم مما يزيد من التهاب الجلد ويجعل البشرة حمراء وغاضبة. لذا بذل قصارى جهدك لتجنب هذه العناصر القوائم المرتبطة في كثير من الأحيان مع مطاعم الوجبات السريعة.





الشيكولاته:

أشارت بعض الدراسات المبكرة التي نشرت في الستينيات والسبعينيات إلى أن شوكولاتة الحليب كانت مرتبطة بحب الشباب ، لكن دورها لا يزال مثيرًا للجدل. لم يبحث هذا البحث تحديدًا في مكون شوكولاتة الحليب - السكر ، أو المواد الصلبة الحليب غير المشبعة ، أو الدسم ، أو الكاكاو - كان مسؤولًا عن حب الشباب ، ولم تجد الدراسات اللاحقة بشكل قاطع وجود صلة بين الشوكولاتة وحب الشباب. ولكن ، بناءً على محتوى الحليب والسكر في شوكولاتة الحليب ، قالت بو إنها توصي بتجنبها للأشخاص الذين يعانون من حب الشباب. تشير بعض الدراسات الحديثة الصغيرة إلى أن الشوكولاتة النقية (التي تحتوي على نسبة 70 في المائة أو أعلى من الكاكاو) قد تكون مفيدة في الوقاية من حب الشباب. وقالت "هيئة المحلفين ما زالت خارجا على ذلك".