رفعت خيال أمينًا للحركة الوطنية بمحافظة القليوبية

أصدر اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية قرارًا بتعيين رفعت السيد رمضان خيال أمينًا عامًا للحزب بمحافظة القليوبية وتم تكليف الأمين الجديد طبقًا للقرار الصادر والذي يحمل رقم " 45 “ بإعادة تشكيلات الحزب على مستوى المحافظة والمراكز والقرى .. وجاء نص القرار كالتالي :



قـــــــــــرار رقـــــم ( 45 ) لسنة 2019

- بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته.

- وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب.

- وبناء علي ما تم عرضه علينا من الأمين العام للحزب.



تقــــــــــــــــــرر

المادة الأولي : يعين السيد / رفعت السيد رمضان خيال أمينا عاما لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة القليوبية.

المادة الثانية : يكلف سيادة الأمين العام للمحافظة بإعادة تشكيلات الحزب علي مستوي المحافظة والمراكز والقرى.

المادة الثالثة : ينفذ اعتبارا من تاريخه.