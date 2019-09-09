الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور

عرض متحف الأقصر أمس لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت، أخر ملكات الأسرة 19 وذلك عقب نقله إليه من وادى الملوك ليستقر بداخله الملكة الفريدة فى حكمها زوجت الملك سيتى الثانى والتى لقبت بالزوجة الملكية الأعظم.



والتابوت الذى تم عرضه اليوم بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الدولة لشئون الاثار ، خضع إلى عمليات ترميم وتنظيف قبل عرضه وهو مصنوع من الجرانيت الوردي، مزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الآلهة الأربعة الحامية، أبناء حورس الأربعة، إضافة إلى نقوش الدعوات، والصلوات للمتوفى ، يبلغ طول التابوت 280 سم، وعرضه 120 سم، وارتفاعه 150 سم، ويزن 6 أطنان ، وتم اكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بوادى الملوك والمغلقة أمام الزيارة.



وقال الدكتور " ممدوح الدماطى " وزير الاثار السابق فى كتابة "ملكات مصر" ان الملكة " تاوسرت " و التى يعنى اسمها القوية، بدأت حياتها كزوجة ملك الى جوار زوجها الملك سيتى الثانى ، ثم كانت وصية على عرش ابنه ووريثة الملك الصبى "سيبتاح " ، ثم انفردت بالحكم بعد موته حتى وصول الملك "ستنخت" للعرش و تأسيس الأسرة العشرين.



وأشار "الدماطى": تزوجت الملكة (تاوسرت) مرة أخرى من اخ اكبر كان يعاني مرض قصر القدم ، وتوج تحت اسم "سابتاح "، وبرغم من هذا التتويج فقد كانت "تاوسرت" هي التي بيدها السلطة الفعلية بمساعدة "باي" أحد رجال الدولة الكبار، وكان يحمل لقب حامل الختم العظيم لكل البلاد او وزير الدولة ، وقد أحاطت الملكة "باي" بتكريم كبير وسمحت له بأن يشيد لنفسه مقبرة في وادي الملوك تحمل رقم 47 وهذا يدل علي مكانته " مما تسبب فى إعدامه بأمر من الملك سيبتاح فى العام الخامس من حكمه . وقد توفي سابتاح بعد ان حكم اكثر من ستة أعوام.



