ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:17 ص
الملكة تاوسرت
الملكة تاوسرت
شمس يونس
عرض متحف الأقصر أمس لأول مرة تابوت الملكة تاوسرت، أخر ملكات الأسرة 19 وذلك عقب نقله إليه من وادى الملوك ليستقر بداخله الملكة الفريدة فى حكمها زوجت الملك سيتى الثانى والتى لقبت بالزوجة الملكية الأعظم.

والتابوت الذى تم عرضه اليوم بحضور الدكتور خالد العنانى وزير الدولة لشئون الاثار ، خضع إلى عمليات ترميم وتنظيف قبل عرضه وهو مصنوع من الجرانيت الوردي، مزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الآلهة الأربعة الحامية، أبناء حورس الأربعة، إضافة إلى نقوش الدعوات، والصلوات للمتوفى ، يبلغ طول التابوت 280 سم، وعرضه 120 سم، وارتفاعه 150 سم، ويزن 6 أطنان ، وتم اكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بوادى الملوك والمغلقة أمام الزيارة.

وقال الدكتور " ممدوح الدماطى " وزير الاثار السابق فى كتابة "ملكات مصر" ان الملكة " تاوسرت " و التى يعنى اسمها القوية، بدأت حياتها كزوجة ملك الى جوار زوجها الملك سيتى الثانى ، ثم كانت وصية على عرش ابنه ووريثة الملك الصبى "سيبتاح " ، ثم انفردت بالحكم بعد موته حتى وصول الملك "ستنخت" للعرش و تأسيس الأسرة العشرين.

وأشار "الدماطى": تزوجت الملكة (تاوسرت) مرة أخرى من اخ اكبر كان يعاني مرض قصر القدم ، وتوج تحت اسم "سابتاح "، وبرغم من هذا التتويج فقد كانت "تاوسرت" هي التي بيدها السلطة الفعلية بمساعدة "باي" أحد رجال الدولة الكبار، وكان يحمل لقب حامل الختم العظيم لكل البلاد او وزير الدولة ، وقد أحاطت الملكة "باي" بتكريم كبير وسمحت له بأن يشيد لنفسه مقبرة في وادي الملوك تحمل رقم 47 وهذا يدل علي مكانته " مما تسبب فى إعدامه بأمر من الملك سيبتاح فى العام الخامس من حكمه . وقد توفي سابتاح بعد ان حكم اكثر من ستة أعوام.

الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور
الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور
الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور
الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملك الملوك.. ألهمته الإلياذة ولم يخسر معركة في تاريخه وحفظ جسده في العسل بعد وفاته

في ذكرى سقوط الملكيات.. ملوك خرجوا عن العادة وتخلوا عن ألقابهم باختيارهم

45 صورة ترصد رحلة تابوت توت عنخ أمون من الدفن إلى المتحف الكبير خلال 3000 سنة

يعرض للمرة الأولى.. نقل تابوت الملكة تاوسرت من وادي الملوك لمتحف الأقصر

شاهد.. عرض تابوت الملكة تاوسرت للمرة الأولى في متحف الأقصر

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يفجر مفاجأة: أنا وراء رحيل جروس عن الزمالك.. تفاصيل

نادر السيد: أعترض على حسن شحاتة وإيهاب جلال للمنتخب لهذا السبب

ملخص وأهداف مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر .. فيديو

تركي آل الشيخ يعلن العثور على موهبة كان يبحث عنها.. فيديو

عند صيام عاشوراء.. رسول الله أوصى بهذه الأكلة لتصلي عليك الملائكة

دعاء يوم عاشوراء .. 10 أدعية أوصى رسول الله بترديدها في نهار الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان