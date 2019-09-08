مدير الموقع الإلكتروني للمهرجان التجريبي: نستهدف تحويل الموقع إلى أكبر منصة إعلامية في العالم



وقال محمد فاضل مدير الموقع الإليكتروني والسوشيال ميديا الخاص بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الموقع الالكتروني الخاص بالمهرجان كان موجودا بالفعل على مدار الدورات السابقة من المهرجان ، ولكن كان يقتصر نشاطه على فترة فعاليات المهرجان ، ثم يتوقف لحين الدورات القادمة ، ولكن مع بداية الدورة الفضية في العام الماضي وبترحيب من الدكتور سامح مهران قام بترشيحه المخرج الكبير عصام السيد منسق عام المهرجان ، وتم الإتفاق على آليات العمل الخاصة بتطوير الموقع وشكل المحتوى الذي سيظهر به ، بحيث يكون قائما طوال العام يقدم خدمة أخبار المسرح المصري والعربي والعالمي.



وأضاف فاضل " نستهدف تحويل الموقع الالكتروني للمهرجان إلى أكبر منصة اعلامية لنشر الفعاليات المسرحية على مستوى العالم ، من خلال تطوير المحتوى المقدم ، حتى يكون الموقع مرجعا لكل الباحثين عن المسرح في مختلف أنحاء العالم".



وأشار إلى أن الموقع يهتم بنشر أخبار المسرح في الشرق الأوسط بشكل احترافي ومتطور ، لافتا إلى أنه تم تدشين تطبيق جديد للهاتف المحمول يتم ربطه بصفحات السوشيال ميديا ، يستطيع المتلقي من خلاله أن يطلع على نشرة المهرجان التي تصدر بشكل يومي ، كما يتضمن محتوى الموقع جداول للفعاليات المختلفة للعروض والورش والندوات والمحاضرات العملية ، لخدمة الجمهور بحيث يستطيع من خلاله التعرف على العروض وكيفية الوصول إلى أماكن العروض.



وأوضح أنه تم تغيير تصميم الموقع بحيث يتضمن أقسام مختلفة من بينها قسم خاص بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي ، وقسم خاص بالمهرجانات الصديقة ، إلى جانب أقسام جديدة تهتم بنشر أخبار المسرح المصري ، وتشمل كل الأخبار الخاصة في مصر كالبيت الفني للمسرح وفرقها ، والفني للفنون الشعبية والاستعراضية والفرق المستقلة ، وأيضا الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، وقسم خاص بالمسرح العربي تشمل الفرق العربية والمؤسسات والهيئات التي تدعم المسرح في الدول العربية ، بالاضافة الي قسم خاص بأخبار المسرح العالمي بفرقها والمهرجانات العالمية.



وأضاف " كما تم إنشاء قسم جديد تحت مسمى (مساحة مفتوحة)مخصص للناس لاتاحة الفرصة لهم لكتابة نقد مسرحي ونشر أبحاثهم ومقالات تفيد الباحثين حول المسرح لطرح مقالاتهم وأفكارهم من خلال الموقع الخاص بالمهرجان".



يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تنطلق فعاليات دورته الـ 26 بعد غد الثلاثاء ، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري ، برئاسة الدكتور سامح مهران ، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف المهرجان.

أطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي مؤخرا التصميم النهائي للموقع الإليكتروني الخاص بالمهرجان ، ويعد الأكبر على مستوى الوطن العربي ، بالتزامن مع بدء فعاليات الدورة الـ 26 للمهرجان التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل على مسارح القاهرة ، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري ، برئاسة الدكتور سامح مهران.