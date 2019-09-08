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أخبار العالم

بعد حلف اليمين.. تعرف على وزراء الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:10 م
مراسم تأدية اليمين
مراسم تأدية اليمين
أحمد قاسم
أدت الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك. 

وتعد هذه أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، وهي مكونة من 17 وزيرًا وهناك وزارتا البنية التحتية والنقل والثروة الحيوانية والسمكية لم يتم تعيينهما بعد، بينما لم يؤدي وزير العدل تواجده خارج البلاد. 

وفي التقرير التالي يرصد لكم "صدى البلد" أسماء وزراء السودان الجُدد بعد تأديتهم اليمين الدستورية: 

1- أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية

2 - الفريق أول جمال عمر وزير الدفاع

3 - إبراهيم أحمد البدوى وزيرة المالية

5 - أكرم على التوم وزير الصحة

6 - الفريق شرطة الطريفى إدريس وزارة الداخلية

7 - عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين

8 - ياسر عباس محمد على وزير الرى والموارد المائية

9 - عيسى عثمان شريف وزير الزراعة

10 - لينا الشيخ محجوب وزير العمل والتنمية الإجتماعية

11 - يوسف آدم الضى وزيرة الحكم الاتحادى

12 - عمر مانيس وزيرة مجلس الوزراء

13 - نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف

14 - ولاء عصام البوشى وزير الشباب والرياضة

15 - مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة

16 - فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام

17 - انتصار الزين صغيرون وزيرة التعليم العالى

18 - محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم

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