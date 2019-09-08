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المتحف المصري الكبير .. هدية مصر إلى الإنسانية .. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:19 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عمرو ممدوح
عرض برنامج اليوم، المذاع على فضائية «دي ام سي» تقريرا مصورا من داخل المتحف المصري الكبير، ورصد استعدادات المتحف لحفل الافتتاح.

ومن المقرر افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020، وهو أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة، وعلى بعد نحو كيلو متر واحد فقط من الأهرامات، على مساحة تتخطى 120 فدانا.

ويضم المتحف المصري الكبير، أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، تعود إلى عصور مختلفة، وستحتوي المخازن على أكثر من 50 ألف قطعة أثرية أخرى.

وتم تصميم واجهة المتحف على شكل مثلثات متداخلة، كما سيضم عدد من القاعات التاريخية مرتبة حسب ترتيب العصور التاريخية، وصولا إلى العصرين اليوناني والروماني.

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