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رياضة

نهائي كأس مصر.. جماهير الزمالك تزلزل استاد برج العرب بعد إحراز أوباما الهدف الأول

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:22 م
جماهير نادي الزمالك
جماهير نادي الزمالك
حسام الحارتي
أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز في الدقيقة 51 من المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر.

نهائي كأس مصر 
قامت جماهير نادي الزمالك المتواجدة باستاد برج العرب بزلزلة المدرجات عقب إحرازه الهدف الأول في مرمى شباك بيراميدز عن طريق اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة "51".

تشكيل نادي الزمالك أمام بيراميدز
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد

شكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطو

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