إخلاء سبيل ضابط المرور المزيف بـ فيصل بكفالة 10 آلاف جنيه

قرر قاضي غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، إخلاء سبيل الشاب المتهم بانتحال صفة ضابط شرطة لتنظيم حركة المرور بفيصل، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.



كان المتهم اعترف بانتحال صفة ضابط وتنظيم حركة المرور بمنطقة فيصل بارتدائه الملابس الاميرية لرغبته في العمل كضابط.



واجهت النيابة المتهم بتحريات مباحث المرور التس اثبتت توقفه باشارة مرورية بمنطقة فيصل لتسيير السيارات والتعامل مع السائقين بصفته ضابطا بمرور الجيزة حاملا طبنجة، وأقر المتهم بما ورد بالتحريات قائلا انها المرة الاولي التي خرج فيها مرتديا الملابس الميري لرغبته الشديدة في ان يكون ضابط شرطة مرددا: "والله نفسي اكون ظابط ومش قصدي اؤذي حد ولا أستفيد" وعن الطبنجة التي يحملها اشار الي انها طبنجة صوت اشتراها من احد المحلات ووضعها في ملابسه الميري التي اشتراها ايضا من المحلات المخصصة لبيع الزي الشرطي.



أمرت النيابة بارسال الطبنجة الي خبراء الادلة الجنائية لفحصها وبيان نوعها وما اذا كانت "سلاح حي" او "صوت"، وقررت النيابة باشراف المستشار محمد حسن حنفي المحامي العام لنيابات العمرانية والطالبية حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمتي انتحال صفة وحيازة سلاح ناري وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية ومباحث المرور حول الواقعة.



ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في ضبط حاصل على بكالوريوس بتهمة انتحال صفة نقيب شرطة.



وكشفت التحريات التى أجريت برئاسة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الشاب يدعى أ. ق في العقد الرابع من العمر، قام بانتحال صفة ضابط شرطة برتبة نقيب، وظهر في شارع فيصل منظما للمرور.



وأثناء عبور قوة أمنية من المرور بإشراف اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اشتبهت في الضابط وحال مشاهدته القول الأمنى حاول الهرب إلا أنهم تمكنوا من ضبطه.



وقال الشاب، أثناء استجوابه، إنه يعمل في إحدى شركات الاتصالات، قائلا "بمشي الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده"، مشيرا إلى أنه تطوع لمساعدة الضباط في الشارع.



وتابع الشاب، أنه قام بفعل ذلك لأنه يعاني من حالة نفسية، وأنه كان يتمني أن يدخل كلية الشرطة قائلا "كان نفسي أبقى ضابط".



وأضاف الشاب أنه حاصل على بكالوريوس نظم معلومات، وينتمي لإحدى العائلات الثرية، مشيرا إلى أن أقاربه ضباط شرطة.



وعقب تقنين الإجراءات تحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



