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طريقة عمل البطاطس البانيه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:48 م
صدى البلد
ريهام قدري
تعتبر البطاطس هي احدي الاطعمة المحببة لدي كثير التي لايستغني عنها اي شخص في وجباته ولذلك اذا كنت تحاولين تقديم البطاطس بطريقة مختلفة ، تعريف علي طريقة عمل البطاطس البانية للشيف سلمي مدين

المقادير:

450 جرام بطاطس مسلوقه
4 ملاعق كبيره لبن منزوع الدسم
100 جرام دقيق ابيض
ملح و فلفل اسود

الطريقه:

تهرس البطاطس مع اللبن حتى يصبح الخليط لينا للغايه
يضاف الدقيق والملح والفلفل و يتم مزج المكونات جيدا باستخدام اليدين حتي تشكل عجينا لينا
يفرد العجين و يتم تقطيعه الى 8 قطع مستديره و يتم حشوها بالبطاطس
تسخن مقلاه التيفال
ويتم طهى البطاطس حتى يصبح لونها بنيا فاتحا من الجهتين

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