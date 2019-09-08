طريقة عمل البطاطس البانيه

تعتبر البطاطس هي احدي الاطعمة المحببة لدي كثير التي لايستغني عنها اي شخص في وجباته ولذلك اذا كنت تحاولين تقديم البطاطس بطريقة مختلفة ، تعريف علي طريقة عمل البطاطس البانية للشيف سلمي مدين
المقادير:
450 جرام بطاطس مسلوقه
4 ملاعق كبيره لبن منزوع الدسم
100 جرام دقيق ابيض
ملح و فلفل اسود
الطريقه:
تهرس البطاطس مع اللبن حتى يصبح الخليط لينا للغايه
يضاف الدقيق والملح والفلفل و يتم مزج المكونات جيدا باستخدام اليدين حتي تشكل عجينا لينا
يفرد العجين و يتم تقطيعه الى 8 قطع مستديره و يتم حشوها بالبطاطس
تسخن مقلاه التيفال
ويتم طهى البطاطس حتى يصبح لونها بنيا فاتحا من الجهتين
المقادير:
450 جرام بطاطس مسلوقه
4 ملاعق كبيره لبن منزوع الدسم
100 جرام دقيق ابيض
ملح و فلفل اسود
الطريقه:
تهرس البطاطس مع اللبن حتى يصبح الخليط لينا للغايه
يضاف الدقيق والملح والفلفل و يتم مزج المكونات جيدا باستخدام اليدين حتي تشكل عجينا لينا
يفرد العجين و يتم تقطيعه الى 8 قطع مستديره و يتم حشوها بالبطاطس
تسخن مقلاه التيفال
ويتم طهى البطاطس حتى يصبح لونها بنيا فاتحا من الجهتين