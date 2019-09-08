طريقة عمل البطاطس البانيه

تعتبر البطاطس هي احدي الاطعمة المحببة لدي كثير التي لايستغني عنها اي شخص في وجباته ولذلك اذا كنت تحاولين تقديم البطاطس بطريقة مختلفة ، تعريف علي طريقة عمل البطاطس البانية للشيف سلمي مدين



المقادير:



450 جرام بطاطس مسلوقه

4 ملاعق كبيره لبن منزوع الدسم

100 جرام دقيق ابيض

ملح و فلفل اسود



الطريقه:



تهرس البطاطس مع اللبن حتى يصبح الخليط لينا للغايه

يضاف الدقيق والملح والفلفل و يتم مزج المكونات جيدا باستخدام اليدين حتي تشكل عجينا لينا

يفرد العجين و يتم تقطيعه الى 8 قطع مستديره و يتم حشوها بالبطاطس

تسخن مقلاه التيفال

ويتم طهى البطاطس حتى يصبح لونها بنيا فاتحا من الجهتين