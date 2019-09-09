الصحة: إشراف هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية على الزمالة المصرية

اصدرت وزارة الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2019، والذي يقضي بان تتولي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الاشراف علي الزمالة المصرية، والعمل علي تطويرها بما يحقق الكفاءة العالية ويساير المستجدات والاوضاع التعليمية.



كما شمل القرار إعداد تقرير دوري كل 6 اشهر عن الانجازات التي يحققها البرنامج في ظل الاشراف عليه من الهيئة.



ياتي ذلك في إطار الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كجناح تعليمي لوزارة الصحة والسكان.





والزمالة المصرية هو برنامج تدريبي علمي وعملي لمدة من 3 إلى 6 سنوات حسب التخصص، وطبقًا لمنهج تدريبي يقوم بوضعه أساتذة من كليات الطب المختلفة واستشاريون من مستشفيات وزارة الصحة.



يهدف التدريب بالزمالة المصرية إلى تحقيق عدة أهداف منها: زيادة المعلومات والمعرفة، اكتساب مهارات إكلينيكية وفنية،تطوير وتعديل السلوك المهني للأفضل.