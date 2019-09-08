مستقبل وطن يواصل رفع العبء عن المواطنين.. الحزب يعلن توفير وحدات سكنية لمتضرري أرمنت في الأقصر.. ويفتتح معارض أهلا مدارس فى عدد من المحافظات

افتتاح معرض اهلا بالمدارس بالخصوص

مستقبل وطن يتكفل بتوفير شقق سكنية لمتضرري أرمنت في الأقصر إقبال كثيف على معرض "مستقبل وطن" للأدوات المدرسية بدكرنس





يتبنى حزب مستقبل وطن سياسة الانتشار فى كافة محافظات مصر مشاركا بكافة المجهودات التى من شأنها مساندة الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين،وكانت أهم مجهودات اليوم للحزب وهى مشاركته أمانته بالأقصر فى الوصول لحل مرضى للمواطنين الذين تضرروا من مشكلة شبكة الصرف الصحي بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي مما نجم عنه إصدار قرارات إزالة لعدد من المنازل بسبب تهالكه، أما بالنسبة إلى توفير المستلزمات المدرسية ففتح الحزب عدد من المعارض فى محافظات مختلفة.





أعلن حزب مستقبل وطن، في محافظة الأقصر عن دعمه للمواطنين المتضررين من مشكلة شبكة الصرف الصحي بمركز ومدينة أرمنت بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، والذين تعرضت منازلهم للتضرر مما نجم عنه إصدار قرارات إزالة لعدد من المنازل بسبب تهالكها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.





وقال المحاسب خالد ربيع أمين حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة أرمنت ، إنه حرص على المشاركة بالجولة التفقدية التى أجراها المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والتي تفقد خلالها عدة أجزاء من المدينة، لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين بتلك المنطقة.





وأضاف، إن مشكلات المواطنين تعد أحد أهم الملفات التي يعكف الحزب على دراستها، ووضع حلولًا لها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، فمصلحة المواطن البسيط دائمًا وأبدا ما تأتي في المقام الأول لأوليات الحزب.





وأشار إلى أن أعضاء أمانة ارمنت أصطحبوا محافظ الأقصر لمنطقة ارمنت الحيط، ليشاهد عن كثب مشكلة الهبوط الأرضي بتلك المنطقة، وقد أصدر محافظ الأقصر أستجابة فورية بإصلاح الهبوط، مشددًا على ضرورة مراعاة الابعاد الفنية والهندسية عند اتمام اي مشروعات خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مكلفًا بمراجعة اعمال الحفر بكافة المناطق والشوارع بنطاق مدينة الأقصر والتأكد من سلامة اعمال الحفر والردم وصلاحية مواسير المياه والصرف لعدم تكرار وقائع الهبوط الأرضي في الشوارع.





وكشف عن أن سلطات مدينة ارمنت برئاسة العميد عبد الله عاشور أصدرت قرارًا بإزالة 7 منازل تضررت بسبب أعمال الصرف الصحي، وباتت غير أمنة على ساكنيها، وبالتواصل مع المواطنين تم رصد 3 أسر لا تملك السعة المالية التي تمكنها من الحصول على مسكن بديل، ولذلك وٌفر الحزب 3 شقق سكنية عن طريق الإيجار، على أن تتكفل الأمانة بدفع قيمة الإيجار للشقق لمدة 3 أشهر، كما تم توفير فرصة عمل لأحد أفراد الأسر المتضررة.









من جانبه قال الدكتور محمد العماري أمين حزب مستقبل وطن في الأقصر، إن الحزب يحرص على التواصل مع المواطنين بصفة مستمرة، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجههم، ويعمل الحزب على أن يكون حلقة الوصل بين الجهات المعنية من سلطات الأقصر، وبين المواطنين، وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وفى سياق متصل افتتح حزب مستقبل وطن، عددا من معارض بيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى عدد من المحافظات والمراكز التابعة لها على مستوى الجمهورية، ويأتى ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية وافتتاح معارض السلع المخفضة لدعم ومساندة الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين.





ففي محافظة بني سويف، افتتح الحزب معارض للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، في جميع مراكز المحافظة، حيث اتسمت في يومها الأول بالإقبال من قبل للمواطنين، لمحاربة الغلاء.





وافتتح الحزب، في محافظة الدقهلية، معرض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، في مركز دكرنس، بتخفيضات تصل إلي 50 % و 60 %، وذلك بحضور اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالمحافظة.





وأكد محمد المحروس أمين الحزب بدكرنس، أن المعرض المستمر لمدة عشرة ايام ويشمل جميع الأدوات المكتبية والزى المدرسي والأحذية.





وافتتح اليوم حزب مستقبل وطن بأمانة الخصوص بمحافظة القليوبية، معرضه السنوى للادوات المدرسية بمناسبة بدأ العام الدراسى





وقال النائب حسن عمر ، مسئول العمل الجماهيرى للحزب بمحافظة القليوبية، إن المعرض جاء للتخفيف على المواطنين مع بداية دخول المدارس ، حيث يتم بيع الادوات المدرسية بأسعار مخفضة .



