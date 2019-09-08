وحش جديد تواجهه بريطانيا لم تشهده المملكة منذ 30 عاما

فجر العلماء البريطانيون مفاجأة جديدة وهي أن انجلترا ستواجه واحدة من أبرد فصول الشتاء منذ عقود.



وبحسب صحيفة " مترو" البريطانية درس خبراء المناخ في جامعة كوليدج لندن درجات حرارة البحر الحالية ونظام الطقس فوق شمال المحيط الأطلسي ، و تنبأوا بالطقس القاسي في المملكة المتحدة.



وأوضح العلماء إن دوامة تجميد الهواء النابعة من القطب الشمالي من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأشهر الأربعة المقبلة ، مع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.



يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون الطقس أكثر برودة من وحش البرودة الذي وجهوا الشرق ، حيث شهد انخفاض درجات الحرارة في في اسكتلندا إلى -14 درجة مئوية.



قال العلماء إنه إذا تحرك هواء القطب الشمالي إلى المملكة المتحدة هذا الشتاء ، فمن المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة والثلوج التي قد تستمر أسابيع.

