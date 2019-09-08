إطلاق قذيفة من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن قذيفة أطلقت من قطاع غزة، في حين توجد أنباء عن سقوطها قرب السياج الفاصل.



فيما وأطلقت صافرات الإنذار في محيط قطاع غزة.



وكان الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات على مواقع للمقاومة بالقطاع، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد.



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 5 قذائف أطلقت من قطاع غزة، على إسرائيل.



