ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة 3 مليارات و765 مليون جنيه

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:32 م
غرب أسيوط
غرب أسيوط
امنة عبد العظيم
اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية بالمحافظة، بتفقد المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة ناصر "غرب أسيوط".

أوضح الوزير أن إجمالى حجم الاستثمارات بالمشروعات المختلفة بمدينة ناصر "غرب أسيوط" بلغ ٣ مليارات و٧٦٥ مليون جنيه.

وتجول الوزير، واللواء جمال نورالدين، ومرافقوهم، بأحد المواقع بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"،
حيث أبدى الوزير إعجابه بمستوى التشطيبات، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر المقبل.

كما تفقد الوزير، ومحافظ أسيوط، ومرافقوهم، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالمدينة، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ووجه الوزير بتنفيذ محال سكنية فى الدور الأرضي، بمشروعى "الإسكان الاجتماعى"، و"سكن مصر"، بالمدن الجديدة، فى المشروعات التى سيتم تنفيذها مستقبلا، من أجل توفير مناطق متعددة الاستخدام، مما سيكون له أثر كبير فى إثراء تلك المناطق، وخلق حالة من الحركة والحيوية بها.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف – مياه – رى – طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد اليوم عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وطريق هضبة أسيوط، ومدينة أسيوط الجديدة، بمحافظة أسيوط، كما تفقد أمس المشروعات المختلفة بمحافظة سوهاج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 3264 وحدة بـالإسكان الاجتماعي و720 وحدة بـ سكن مصر غرب قنا

الإسكان: قريبًا.. الانتهاء من تنفيذ 1440 وحدة بـ سكن مصر

الإسكان: جارٍ تنفيذ 3024 شقة بمدينة ناصر غرب أسيوط

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروعات المدينة الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان طريق هضبة أسيوط والصحراوي الغربي

ترشيحاتنا

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

المستشفى يفتح أبوابه .. مصاب جديد في الأهلي

أول ظهور لـ فايلر مع أسرته بعد التعاقد مع النادي الأهلي .. شاهد

الكشف عنها لأول مرة.. قاتل الأميرة ديانا يعترف بتفاصيل الحادث

أسطورة ليفربول يرد على منتقدي محمد صلاح: لم يشاهدوا كرة القدم من قبل

الزمالك ضد بيراميدز .. شوط أول سلبي وأهداف ضائعة للأبيض وإنذاران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا