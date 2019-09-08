الإسكان: إجمالي الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة 3 مليارات و765 مليون جنيه

اختتم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، ومرافقوهم، الزيارة التفقدية بالمحافظة، بتفقد المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة ناصر "غرب أسيوط".



أوضح الوزير أن إجمالى حجم الاستثمارات بالمشروعات المختلفة بمدينة ناصر "غرب أسيوط" بلغ ٣ مليارات و٧٦٥ مليون جنيه.



وتجول الوزير، واللواء جمال نورالدين، ومرافقوهم، بأحد المواقع بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"،

حيث أبدى الوزير إعجابه بمستوى التشطيبات، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ 1440 وحدة (60 عمارة) بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر المقبل.



كما تفقد الوزير، ومحافظ أسيوط، ومرافقوهم، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى، بالمدينة، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بالمشروع، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر ديسمبر المقبل.



ووجه الوزير بتنفيذ محال سكنية فى الدور الأرضي، بمشروعى "الإسكان الاجتماعى"، و"سكن مصر"، بالمدن الجديدة، فى المشروعات التى سيتم تنفيذها مستقبلا، من أجل توفير مناطق متعددة الاستخدام، مما سيكون له أثر كبير فى إثراء تلك المناطق، وخلق حالة من الحركة والحيوية بها.



وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف – مياه – رى – طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد اليوم عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وطريق هضبة أسيوط، ومدينة أسيوط الجديدة، بمحافظة أسيوط، كما تفقد أمس المشروعات المختلفة بمحافظة سوهاج.

