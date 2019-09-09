سكان شارع أحمد إدريس بحدائق القبة يشتكون من انتشار القمامة

أرسل المواطن أشرف صفوت فوزى، من سكان شارع أحمد إدريس متفرع من شارع الشيخ غراب بحدائق القبة، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة.



وقال فى رسالته: نشكو شارع أحمد إدريس نحن أهالى من تراكم القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة.



وناشد المسئولين، بضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.



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