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بين الناس

سكان شارع أحمد إدريس بحدائق القبة يشتكون من انتشار القمامة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:09 م
صدى البلد
وسام مختار
أرسل المواطن أشرف صفوت فوزى، من سكان شارع أحمد إدريس متفرع من شارع الشيخ غراب بحدائق القبة، شكوى في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار القمامة.

وقال فى رسالته: نشكو شارع أحمد إدريس نحن أهالى من تراكم القمامة بشكل كبير، الأمر الذى يجلب لنا الروائح الكريهة، والأمراض والأوبئة.

وناشد المسئولين، بضرورة حل المشكلة ورفع القمامة رأفة بحال الأهالى قاطنى المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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