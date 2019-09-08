ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف جديدة .. تعرف عليها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:52 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية بالقاهرة
محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لمجموعة من الوظائف وتبحث عن متقدمين مؤهلين لشغل منصب أخصائي الشؤون الثقافية براتب 303،658 جنيهًا في العام.

كما تبحث البعثة الأمريكية في القاهرة عن متقدمين مؤهلين لشغل منصب محلل أنظمة الكمبيوتر في مكتب إدارة المعلومات براتب 258،856 جنيها في العام.

وكشفت البعثة الأمريكية في القاهرة ، عن حاجتها ايضا لمتقدمين مؤهلين لشغل منصب المساعد الإداري براتب 36725 دولارًا في السنة ، وكذلك عن حاجتها لشغل منصب محلل الميزانية / مساعد المسؤول براتب 184.222 جنيها في العام.

كما تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن متقدمين مؤهلين لشغل منصب أمين الصندوق (الفئة ب) براتب 184.222 جنيه في السنة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفارة البريطانية تعلن عن حاجتها لقائد مركبات براتب 380 دولارا.. تعرف على الشروط

خدمات/ السفارة الألمانية تعلن عن وظيفة شاغرة.. تعرف على الشروط

وظائف خالية.. التفاصيل الكاملة للمناصب القيادية الشاغرة بجامعة الأزهر

وظائف خالية بالسفارة الألمانية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الزمالك بطلا لـ كأس مصر الـ 27 بعد الفوز على بيراميدز 3 - 0 ..فيديو

براد بيت يكشف السبب الحقيقى لانفصاله عن أنجلينا جولي

نهائى كاس مصر.. أشرف بن شرقي يسجل ثالث أهداف الزمالك في مرمى بيراميدز.. فيديو

عقدوا القران في مكتب المأمور.. أغرب قصة زواج لفتاة من قنا داخل قسم شرطة

شاهد | بث مباشر مباراة نهائي كاس مصر الزمالك x بيراميدز

الكشف عنها لأول مرة.. قاتل الأميرة ديانا يعترف بتفاصيل الحادث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

اللي براسي عملته.. نوال الزغبي بأطلالة صيفية على السوشيال ميديا