السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن وظائف جديدة .. تعرف عليها

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن حاجتها لمجموعة من الوظائف وتبحث عن متقدمين مؤهلين لشغل منصب أخصائي الشؤون الثقافية براتب 303،658 جنيهًا في العام.



كما تبحث البعثة الأمريكية في القاهرة عن متقدمين مؤهلين لشغل منصب محلل أنظمة الكمبيوتر في مكتب إدارة المعلومات براتب 258،856 جنيها في العام.



وكشفت البعثة الأمريكية في القاهرة ، عن حاجتها ايضا لمتقدمين مؤهلين لشغل منصب المساعد الإداري براتب 36725 دولارًا في السنة ، وكذلك عن حاجتها لشغل منصب محلل الميزانية / مساعد المسؤول براتب 184.222 جنيها في العام.



كما تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة عن متقدمين مؤهلين لشغل منصب أمين الصندوق (الفئة ب) براتب 184.222 جنيه في السنة.