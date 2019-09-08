التتويج بكأس مصر.. لأول مرة أمير مرتضى يحتفل مع لاعبي الزمالك عقب إحراز الهدف الثالث

احتفل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بإحراز الهدف الثالث في شباك بيراميدز عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي .
الجهاز الفني لنادي الزمالك
ولأول مرة يحتفل أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، مع لاعبي الفريق عقب إحراز الهدف الثالث وضمان التتويج بلقب كأس مصر .
تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد
تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي
الجهاز الفني لنادي الزمالك
ولأول مرة يحتفل أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك ، مع لاعبي الفريق عقب إحراز الهدف الثالث وضمان التتويج بلقب كأس مصر .
تشكيل الزمالك امام بيراميدز ..
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد
تشكيل بيراميدز امام الزمالك ..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي
خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى
وإيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي