حرارة الجو تقتل 1500 شخص في فرنسا

أعلنت فرنسا مقتل 1500 شخص في موجة الحر الشديد التي اجتاحت البلاد خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.



قالت وزيرة التضامن والصحة الفرنسية، أنييس بيوزين لإذاعة "فرانس إنفو"، إن السلطات رصدت وفاة نحو 1500 حالة إضافية خلال الشهرين الماضيين، كان نصفهم من المسنين الذين تخطت أعمارهم الـ70 عاما، في حيث أثرت درجات الحرارة المرتفعة على صحة الكثير من الشباب أيضا.



وأضافت أن ما يقرب من 20 مليون شخص عانوا من درجات الحرارة، التي ارتفعت للغاية خلال الـ18 يوما الماضية.



وتشير إحصاءات وزارة الصحة الفرنسية إلى أن 1435 حالة وفاة خلال الصيف، بينها 567 حالة في أواخر يونيو ومطلع يوليو، فيما توفي 858 آخرون في أواخر يوليو الماضي.



وقالت الإذاعة إن عدد الضحايا الأخير لا يقارن بالكارثة التي شهدتها فرنسا في صيف 2003، والتي شهدت وفاة 15 ألف شخص بسبب الحرارة.



