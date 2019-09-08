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فن

هيثم سعيد يستعد لطرح أغنية تفتح الشباك من ألبومه الجديد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:56 م
هيثم سعيد
هيثم سعيد
نبيل العدوى
يواصل المطرب هيثم سعيد استعداده لطرح أول أغانى ألبومه الجديد، "تفتح الشباك"، وهى كلمات سلمى رشيد ، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

وكان هيثم سعيد قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى".

كما شارك هيثم سعيد فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.

أخر أعمال هيثم سعيد أغنية ""500 سكة"، والتى طرحت في عيد الحب الماضي،وكلمات الأغنية وتقول "من يوم ماغبتى وقلبى رافض إنه يهدى سايبة فى حياتى ألف أزمة وألف عقدة مش قادر أقتنع إنك أنتى ماضى عدى وأمر واقع لازم أقبل بيه.

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