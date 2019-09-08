بحجم برج خليفة.. كويكب ضخم يهدد الأرض بدمار شامل في 14 أكتوبر



وأكدت أن كل المؤشرات تؤكد أنه سيصطدم بالأرض خلال تلك الفترة القريبة.



وذكرت الوكالة أن الكويكب يسمى بـ "2000 كيو دبليو 7"، وتم التنبؤ به منذ يونيو الماضي.



وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "ناسا" أنه لا توجد دفاعات تحمي الأرض من أي كويكبات تضربها في أي وقت.

أطلقت وكالة ناسا لعلوم الفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية تحذيرات من اقتراب كويكب ضخم من الأرض.وقالت "ناسا" في بيان تحذيري أطلقته الشهر الماضي أن الكويكب المرتقب اصطدامه بالأرض سرعته تبلغ 14.361 ميلًا في الساعة، بطول يماثل ارتفاع برج خليفة في الإمارات.