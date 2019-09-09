اليوم.. افتتاح معرض أهلا مدارس بشادر بئر العبد بالعريش

تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، إفتتاح فروع معارض مستلزمات المدارس من خلال "اهلا مدارس"، وذلك في مدينة العريش، حيث يفتتح اليوم المعرض الثالث بمنطقة شادر بئر العبد.





وقال المحاسب فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، إنه قد تم الاتفاق مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اقامة معرض وشوادر مستلزمات المدارس "أهلا مدارس" في مدن العريش والحسنة و بئر العبد.



أكد المحاسب فتحي راشد ، في تصريحات صحفية، انه تم افتتاح المعرض الاول في وسط مدينة العريش مساء أول امس السبت، وأمس الاحد افتتاح شادر مدينة الحسنة ، واليوم يتم افتتاح شادر بئر العبد.



وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء ، إن المعرض يقدم من خلال 90 تاجرا وعارضا ، مختلف مستلزمات المدارس، بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة 40% .



وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، إن الهدف من إقامة المعرض كل عام، توفير احتياجات الطلاب من مستلزمات المدارس .



ويضم معرض "أهلا مدراس" ، و المقام في العريش و الحسنة و بئر العبد ، كافة احتياجات المدارس من حقائب مدرسية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية وهندسية، بأسعار تناسب جميع الأسر من محدودي الدخل .