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فن

بعد التتويج بـ كأس مصر.. رشا مهدي: الزمالك مدرسة الفن والهندسة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:11 م
رشا مهدى
رشا مهدى
محمد نبيـل
حرصت النجمة رشا مهدى على تقديم التهانى لفريق الزمالك بعد تتويجه بلقب كأس مصر على حساب نادى بيرامدز الذى يخوض مباراته النهائية فى كأس مصر لأول مره فى تاريخه.

وغردت رشا مهدى قبل المباراة وقالت: ليلتنا بيضا بخطين حمر، ثم كتبت عقب انتهاء اللقاء قائلة : ويرجعو يسألوني ازاي بتعرفي؟ .. دا الزمالك يا جماعة.. يعني مدرسة الفن و الهندسة ⚽️.

وتغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف، وأشرف بن شرقي هدفين.


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