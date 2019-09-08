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منوعات

كيم كارداشيان تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة .. شاهد كيف تحول مظهرها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
أحمد شريف
بدت "كيم كارداشيان" نجمة تلفزيون الواقع، مشغولة للغاية، استعدادًا لاطلاق خط جديد من الملابس الداخلية.

وتبحث النجمة الأمريكية البالغة من العمر 38 عامًا، أن تكون جذابة للغاية على غلاف مجلة رواج العربية، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت كارداشيان، عن كواليس جلسة تصويرها في الصحراء، بملابسها الأنيقة للغاية.

وارتدت ثوبا أبيض ضيق من ناحية الصدر وفيه شراشيب تتدلى من جميع أنحاء ثوبها وهي جالسة داخل عربة جولف .

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