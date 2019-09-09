وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بموازنة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إن المنتجين من أوبك وخارجها "ملتزمون" بتحقيق التوازن في سوق النفط، وحين سُئل عن احتمال تعميق تخفيضات الإنتاج، قال الوزير خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي إنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام.



وأضاف أن العوامل السياسية وتوترات التجارة العالمية تؤثر على السوق أكثر مما تؤثر عليها مستويات العرض والطلب، لكنه استبعد اتخاذ خطوات متسرعة تأثرا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأبلغ المزروعي رويترز في وقت لاحق اليوم "الخوف من تباطؤ الطلب (على النفط) لن يتحقق إلا إذا تصاعدت التوترات، وأنا شخصيا متفائل بأن ذلك لن يحدث"، ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين يوم الخميس المقبل في أبوظبي.



والسعودية وروسيا من أعضاء اللجنة المشتركة، التي تضم منتجي النفط الآخرين المشاركين في اتفاق الإنتاج العالمي المبرم العام الماضي ومن بينهم العراق والإمارات العربية المتحدة والكويت ونيجيريا وقازاخستان.



وذكر المزروعي أن الإمارات العربية المتحدة ستدعم أي قرار يُتخذ بالتوافق بين أوبك وحلفائها بخصوص أي تخفيضات جديدة في إنتاج النفط، مؤكدا امتثال بلاده الكامل بالاتفاق الحالي.