ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. 4 جمعيات عمومية لشركات قطاع البترول

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
قطاع البترول
قطاع البترول
مايكل عياد
ينعقد اليوم أربع جمعيات عمومية لشركات القطاع العام لقطاع البترول لمناقشة نتائج الأعمال للشركات عن العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك بحضور كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام.

وفيما يلي يستعرض صدى البلد الشركات التي ستنعقد جمعياتها العمومية اليوم الإثنين، وهي كالأتي:

- شركة اسيوط لتكرير البترول
- شركة التعاون للبترول
- شركة مصر للبترول
- الشركة العامة للبترول

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يفجر مفاجأة: أنا وراء رحيل جروس عن الزمالك.. تفاصيل

دعاء يوم عاشوراء.. 3 كلمات أوصى النبي بترديدها 100 مرة هذا الصباح

الإمارات.. سياسية بارزة تطالب بتعدد الزوجات.. وتويتر يشتعل

على طريقته الخاصة.. أحمد حاتم عمر يحتفل بتتويج الزمالك بكأس مصر

قبل التعاقد مع فايلر .. نادر السيد يفجر مفاجأة: رشحت هذا المدرب العالمي للأهلي

قبل أن يتحول إلى كابوس.. مشروب له مفعول السحر لنسف الكرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان