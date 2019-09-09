اليوم.. 4 جمعيات عمومية لشركات قطاع البترول

ينعقد اليوم أربع جمعيات عمومية لشركات القطاع العام لقطاع البترول لمناقشة نتائج الأعمال للشركات عن العام المالى ٢٠١٨-٢٠١٩، وذلك بحضور كلا من وزير البترول والثروة المعدنية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام.



وفيما يلي يستعرض صدى البلد الشركات التي ستنعقد جمعياتها العمومية اليوم الإثنين، وهي كالأتي:



- شركة اسيوط لتكرير البترول

- شركة التعاون للبترول

- شركة مصر للبترول

- الشركة العامة للبترول