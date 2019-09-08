فتاوى تشغل الأذهان الإفتاء تبين حكم من لا يصلي الوتر وحكم العمل في شركات البورصة.. وأمين الفتوى: التمسك ببعض المعتقدات الفرعونية حلال.. لهذا السبب

خالد الجندى: درست ربع مليون مجلد لكى أعلم الناس

حكم خروج المرأة للعمل مع عدم حاجتها المادية









تلقت الصفحات الرسمية للمؤسسات الدينية العديد من الفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين، وتم الرد عليها من قبل لجان وأمناء الفتوى والقائمين على هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.





قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العمل فى شركات البورصة حلال، معللًا: أنها تعمل فى تداول الأسهم والسندات وهي فى أصلها حلال.





وأوضح «الوردانى» خلال إجابته عن سؤال «هل العمل في شركات البورصة حرام؟»، أن تداول الأسهم والسندات فى شركات البورصة، هو شكل من أشكال البيع الصحيح، وهذه الأسهم والسندات عبارة عن حصص فى شركات مساهمة، تقوم هذه الشركات بطرحها للاكتتاب بين الناس، ومن ثم طرحها فى البورصة للبيع.





وأضاف أن العمل داخل أى نشاط من أنشطة شركات البورصة حلال؛ ما لم تكن بها مضاربة، وهي: التلاعب بالأسهم والسندات بأسلوب غير كُفْءُ يضر بمصالح الناس الذين يتعاملون فى البورصة، عن طريق البيع والشراء المتكرر بغرض إسقاطها مثلًا.





وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من لم يصل الوتر؛ يحرم ثوابه فقط ولا يأثم.





وأضاف« الوردانى» فى إجابته عن سؤال:« ما حكم من لا يصلي الوتر؟»، أن صلاة الوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وسمِّيت بـذلك لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا.





وتابع: " صلاة الوتر يؤديها المسلم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يختم بها صلاته ليلًا "، مستشهدًا بما رؤى عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله أمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: الوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلى طُلُوعِ الفَجْرِ).





وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عمل المرأة في حالة عدم حاجتها المادية؛ جائز بشرط الالتزام بالأداب الإسلامية للخروج إلى العمل.





وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل للمرأة الحق في العمل مع عدم حاجتها المادية؟ أن التزام المرأة بالآداب الإسلامية للخروج إلى العمل؛ يكون في هيئتها وملبسها وتصرفاتها، مضيفًا أن تكون أمينة على نفسها وعرضها، وألا يتسبب خروجها للعمل في عدم انتظام الحياة الزوجية والتقصير في حق الزوج.





وأضاف أمين لجنة الفتوى أن العمل الذي يجوز للمرأة أن تمارسه هو الذي لا تتعرض فيه للمخالفات الشرعية بحكم طبيعة العمل، مشيرًا إلى قول بنات الرجل الصالح في مدين التي حكاها القرآن الكريم: (لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) القصص/23.





وأوضح أنهما كانتا ترعيان الغنم كمجموعة ولا يختلطن بالرجال، والذي أجبرهن على ذلك أن والدهن لا يقدر على العمل، لافتًا إلى أن هذه الآية بينت الظروف التي تعمل بها المرأة، وفي غير هذه الظروف لا مانع من العمل ضمن الشروط الشرعية.





وأضاف ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33] وقوله سبحانه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60] فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت؛ لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل، وهو خير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية ،وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن.





وحذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ممن وصفهم بأشباه العلماء والدعاة على وسائل التواصل الاجتماعي.





وقال الشيخ خالد الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، «مينفعش نسيب شوية عيال صغيرة يلعبوا بينا على السوشيال ميديا، ويقولوا كلام غلط، ولازم نكون حريصين وإحنا بناخد العلم من أي مصدر».





وأوضح الشيخ خالد الجندي «أنا شخصيًا الحمد لله درست حوالي ربع مليون مجلد عشان أقعد القعدة دي، واعلم الناس».



