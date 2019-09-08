تزامنا مع العام الدراسي.. محافظ الإسكندرية يوجه برفع صناديق القمامة من محيط المدارس

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، رؤساء الأحياء و شركة نهضة مصر للنظافة و مسئولي الرصد البيئي بالمحافظة، برفع صناديق القمامة من محيط المدارس مع تحديد مناطق أخرى لوضع الصناديق وذلك تزامنا مع الاستعداد للعام الدراسى الجديد.



جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة علي مستوي الأحياء بهدف تقديم خدمة مرضية لأهالي الإسكندرية.



وشدد "قنصوة"، على عمل محضر مخالفة بيئية لأي مواطن يلقى قمامة أمام المدارس مكلفا الرصد البيئي بموافاته بتقرير حول هذه المحاضر؛ لافتا بأنه يجب الحفاظ على البيئة الصحية المحيطة بالنشء و توفير سبل الحياة الآدمية لهم.



كما شدد محافظ الإسكندرية على شركة نهضة مصر للنظافة بتكثيف أعمال النظافة وزيادة عدد مرات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي بشكل يلحظه المواطن.



كما كلف شركة نهضة مصر بالاهتمام بأعمال تجريف الأتربة و جمع المخلفات أول بأول من الشوارع الفرعية، كما استعرضت إدارة الرصد البيئي تقرير حول ضع منظومة القمامة على مستوى الأحياء.



حضر الإجتماع الدوري، أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، وأسامة الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.