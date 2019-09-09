الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

يحرص كثيرون على تناول العاشورة فى يوم 10 محرم من كل عام او ما يسمى يوم عاشوراء وهى عبارة عن وجبة غذائية تصنع من اللبن والسكر والقمح المنقوع والنشا والبعض يضيف لها نكهات خاصة مثل القشطة والمكسرات والقرفة وجوز الهند و فاكهة طازجة أو مجففة.



ومن المعلومات الهامة التى يجب معرفتها قبل تناول العاشورة ، هى : الممنوعون من العاشورة ، والكميات المسموحة، وتأثيرها على الاطفال ، واحتياطات قبل تناولها ، وسبب صيام يوم عاشوراء الذى تعد فيه.. هذا ما نستعرضه فى هذا التقرير .



قال الدكتور سعيد متولى، استشارى التغذية العلاجية ، تعد العاشورة من الأكلات التراثية التى يعشق تناولها الكبار والصغار حيث ارتبط تناولها بطقوس صيام يوم عاشوراء عند المسلمين ، وهى من الأكلات الغنية بالفوائد والعناصر الغذائية لاحتوائها على مكونات متعددة.



الممنوعون من العاشورة

وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أنه بالرغم من امتلاك العاشورة لكثير من الفوائد الغذائية الا أن هناك بعض الأشخاص ممنوعين من تناول العاشورة لانها تشكل بالنسبة لهم خطورة كبيرة على الصحة، وهم: مرضى السكرى إلا إذا تم اعدادها بكميات قليلة من السكر وتناولها المريض بكميات معتدلة تتناسب مع جرعة الانسولين والطعام الذى يتناوله الفرد ، والمصابين بحساسية القمح ممنوعين من العاشورة ، ومصابى السمنة والسمنة المفرطة، والمصابين بحساسية اللبن، أما المصابين بحساسية البقول لايستطيعون تناول العاشورة بالمكسرات ويمكنهم تناول الأنواع الأخرى بأمان .



السعرات الحرارية للـ عاشورة

وأشار "سعيد" إلى أن المسموح لهم بتناول العاشورة عليهم ايضا أن يتناولها بطريقة معينة للحفاظ على الصحة وتجنب حدوث اى مضاعفات ومنها أن لاتزيد الكمية التى يتم تناولها من العاشورة عن 150 جرام اى مايعادل طبق صغير وهى تحتوى على سعرات حرارية مناسبة للانسان العادى، وذلك لاحتواءها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والنشويات فيجب عدم الاسراف فيها حتى للاصحاء.



شروط تناول العاشورة

وأوضح "سعيد " أن من اهم الاحتياطات التى يجب اتباعها عند تناول العاشورة ، هى عدم تناولها قبل النوم مباشرة لان هذا يسبب الشعور بالتخمة وعدم الارتياح وسوء الهضم وفى النفس الوقت عدم تناولها بعد الطعام مباشرة خاصة اذا كانت نسبة السكر المضافة لها اثناء الطهى كبيرة ، وافضل توقيت لتناول العاشورة هو بين الغداء والعشاء او بعد صلاة العشاء بشرط ان تكون قبل النوم بساعتين .



العاشورة وتأثيرها على الاطفال

بالنسبة للأطفال فإن تناول العاشورة يساعد على امدادهم بالسعرات الحرارية والطاقة التى تعوض المجهود الكبير الذى يبذلونه طوال اليوم فى اللعب والحركة كما انها تحتوى على قدر كبير من العناصر الغذائية فهى وجبة متاكلمة تحتوى على بروتينات ونشويات و فيتامينات واملاح معدنية ، كما ان المكسرات التى يتم اضافتها على الوجه ترفع نسبة التركيز عند الاطفال .



الكمية المسموح بها للأطفال من العاشورة هى 150 جرام ايضا ولكن يمكن اعطاء هم اكثر من طبق بشرط ان تكون مقسمة على مدار اليوم وليست دفعة واحدة إلا فى حالة معاناة الطفل من السمنة أو زيادة الوزن .



سبب صيام يوم عاشوراء

يحيي المسلمون يوم عاشوراء بالصيام فى كل عام فهو اليوم الذى انتصر فيه سيدنا موسى "عليه السلام" على فرعون ويصومون معه يوم اخر اما اليوم الذى قبله او اليوم الذي ليه لمخالفة اليهود فى تقاليد صيامهم لـ يوم عاشوراء ، واشتهر المصريون بإقامة عدة طقوس ضمن احتفالات يوم عاشوراء أبرزها إعداد بعض الأطباق الشهية المرتبطة بهذا اليوم واشهرها اكلة العاشورة التى يتم اعدادها بعدة طرق مختلفة بل إن بعض البلاد الأخرى ابتكر سكناها اصناف اخرى من العاشورة والتى يحبها بعض المصريون مثل العاشورة الحجازية والتركية .