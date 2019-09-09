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اقتصاد

مؤتمر الاستثمار والتعاون الاقتصادي حول تمكين المرأة اقتصاديا اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:00 ص
وزارة الاستثمار والتعاون
وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
علياء فوزى
تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، مؤتمرا تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة اليوم الاثنين.

وستفتتحه كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة بحضور شخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشهد المؤتمر عدة جلسات تهدف لمناقشة تحسين اداء المراة فى سوق العمل وزيادة فعالياتها فى الاقتصاد .

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