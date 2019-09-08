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رياضة

مبروك لجمهورنا .. إسماعيل يوسف يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:54 م
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
محمد بدران
هنأ اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة الزمالك الفريق الأول لكرة القدم، بعد فوزه بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

وكتب اسماعيل يوسف على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏‏‏الف مليون مبروووووك لجمهورنا. العظيم. بطوله مستحقه. لأعظم جمهور الملكي "

ونجح أشرف بشرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز حيث تمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.

ضم تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.
مبروك لجمهورنا .. إسماعيل يوسف يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس مصر

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