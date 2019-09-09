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اقتصاد

أبوظبي تستضيف أكبر تجمع عالمى لمناقشة مستقبل قطاع الطاقة اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
مؤتمر الطاقة العالمى
مؤتمر الطاقة العالمى - أرشيفية
وكالات
تتجه أنظار العالم اليوم الاثنين، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمى الذي تستضيفه العاصمة أبوظبى خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة 71 وزيرا و500 رئيس تنفيذى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، يمثل الحدث الذي يقام على أرض مركز أبوظبى الوطنى للمعارض أكبر تجمع دولى لمواجهة التحديات ورسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة فى العالم، ويشارك فيه قادة قطاع الطاقة وأبرز الخبراء من مختلف الدول.

وتعد الدورة الـ 24 للمؤتمر الأكبر من نوعها حيث تشهد مشاركة أكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص، وكذلك أكثر من 150 دولة سيشاركون في المعرض المصاحب الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع، كما يستضيف المؤتمر أكثر من 80 جلسة.

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