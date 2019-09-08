كيف أوقف ترامب مفاوضات السلام مع طالبان؟.. وماذا يحدث في أفغانستان؟.. هكذا يمكن أن يتخلى ترامب عن الحكومة لصالح الحركة

* قرار ترامب جاء مفاجئا للجميع.. والأطراف تحاول استيعابه

* تفاصيل الاتفاق الذي يسعى إليه ترامب * دمية أمريكا.. سبب تهميش الحكومة الأفغانية في المفاوضات





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال سلسلة من التغريدات صباح الأحد، قراره بإلغاء مفاوضات السلام مع طالبان بعد ما يقرب من عام من المحادثات بشأن إنهاء أطول حرب للولايات المتحدة.





وقال ترامب عبر تويتر: "لم يكن الجميع تقريبا يعرفون، كان قادة طالبان الكبار، ورئيس أفغانستان، بشكل منفصل، سيجتمعون سرا معي في كامب ديفيد يوم الأحد، كانوا سيأتون إلى الولايات المتحدة الليلة".





وأضاف: "لقد اعترفوا بهجوم في كابول، الذي قتل فيه أحد جنودنا العظماء للغاية، و11 شخصًا آخر. لقد ألغيت الاجتماع على الفور وأوقفت مفاوضات السلام.. أي نوع من الناس يقتلون الكثيرين من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟".





وتابع: "لكنهم لم يفعلوا سوى تحويل الأمور للأسوأ.. قتلوا 12 شخصًا بريئًا، من المحتمل أنهم لا يملكون القدرة للتفاوض على أي اتفاق".





نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تقريرا شرحت خلاله قرار ترامب بوقف المحادثات مع طالبان.





وقالت إن طالبان استغرقت نصف يوم للرد على قرار الرئيس الأمريكي، وقالت إن القرار المفاجئ أضر بمصداقية الولايات المتحدة بعد "الانتهاء" من الصفقة، لكنها قالت إن الولايات المتحدة ستعود على الأرجح إلى المفاوضات. وقالوا إن الجانبين كانا ما زالا يتحدثان يوم السبت، وبعد يومين أعلن ترامب أنه أوقف بشكل فوري المحادثات.





خلال المفاوضات، كان ترامب يريد التوصل إلى حل سريع، ووصف بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان لمدة 18 عاما وإنفاقها مليارات الدولارات بالأمر السخيف.





تقول طالبان، التي حكمت أفغانستان بأحكامها المتطرفة ما بين عامي 1996 و 2001 واستضافت أسامة بن لادن، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، إنهم لم يعودوا يسعون إلى احتكار السلطة. لكن الجماعة المسلحة تسيطر الآن أو تسيطر على ما يقرب من نصف البلاد. يخشى الكثيرون أن يؤدي الانسحاب الكامل لحوالي 20 ألف جندي من قوات الناتو إلى ترك الحكومة الأفغانية الضعيفة والفاسدة عرضة للانهيار ، أو إطلاق جولة أخرى من القتال في حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.





كانت المحادثات بين المبعوث الأمريكي الأفغاني المولد زلماي خليل زاد وقادة طالبان تجرى في قطر، حيث يوجد للجماعة مكتب سياسي، تحت حراسة مشددة، حتى أن الرئيس الأفغاني أشرف غني قد بدا في الأسبوع الماضي أنه لم يُمنح المسودة النهائية. تم تهميش الحكومة الأفغانية لأن طالبان ترفض التفاوض مع ما يسمونه دمية أمريكية.





وقد ترأس مفاوضي طالبان عبد الغني بارادار، أحد مؤسسي المجموعة الذين أطلقت سراحهم باكستان العام الماضي بعد ثماني سنوات في السجن، وعلى ما يبدو بناءً على طلب من الولايات المتحدة. ويعتقد أنه يحظى بالاحترام الكافي لإقناع لعشرات الآلاف من المقاتلين بصفقة.





وأعلن خليل زاد يوم الاثنين الماضي أنه بمجرد الانتهاء من الصفقة ستبدأ الولايات بسحب قواتها من أفغانستان، حيث ستقوم بسحب 5000 جندي خلال 135 يوما.، فيما سيتبقى 860 جندي يقومون بتدريب ودعم القوات الأفغانية الذين انتهى دورهم القتالي في 2014، وفي المقابل، ستضمن طالبان أن أفغانستان لن تكون منصة انطلاق للهجمات الإرهابية العالمية التي تقوم بها جماعات، بما في ذلك إحدى المجموعات المحلية التابعة لتنظبم داعش و ما تبقى من تنظيم القاعدة.





ولكن ظهرت المشاكل سريعا. وحتى عندما شرح خليل زاد الصفقة للشعب الأفغاني خلال مقابلة بثها التلفزيون الوطني، فجرت طالبان سيارة مفخخة استهدفت مجمعًا أجنبيًا في كابول. ثم أثار مكتب غني اعتراضات شديدة، متفقًا مع العديد من السفراء الأمريكيين السابقين الذين حذروا من أن الانسحاب الأمريكي المتسرع دون ضمانات من قبل طالبان بإنهاء العنف، قد يؤدي إلى حرب أهلية شاملة. وبعيدًا عن ضمان وقف إطلاق النار، فإن الصفقة تتضمن فقط الحد من العنف في كابول وإقليم باروان المجاور، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية.





ثم يوم الخميس، انفجرت سيارة مفخخة أخرى تابعة لحركة طالبان في كابول وقتلت 12 شخصًا من بينهم عضو في الخدمة الأمريكية، عزا إليه ترامب قراره بإلغاء المحادثات. عاد خليل زاد فجأة إلى قطر لمدة يومين على الأقل من المفاوضات. فيما لا يفسر بيان طالبان الجديد ما حدث بعد ذلك.





لقد قُتل أكثر من 2400 من أفراد الخدمة الأمريكية خلال قرابة 18 عامًا من القتال في أفغانستان، ويتساءل بعض المراقبين عن تسببب وفاة آخرهم في عرقلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، في حين أن الأطراف على شفا اتفاق واضح. وقالت طالبان إن الهجمات تعزز موقفهم التفاوضي.





على الجهة الأخرى، قد يرى الرئيس أشرف غني الآن طريقًا واضحًا للانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر والتي أصر على ضرورة المضي قدمًا فيها. وحثت طالبان الأفغان على مقاطعة التصويت وقالت إن مراكز الاقتراع ستكون بمثابة أهدافا لها.





وأوضحت الوكالة أن الأفغان سيرحبون بأي افاق يحسن من الوضع الأمني والسياسي في البلاد، لكن كثيرين يخشون من أن تسوي الولايات المتحدة اتفاقا ينهار بمجرد مغادرة آخر جندي أمريكي. وأثار احتمال عودة طالبا إلى قلقا خاصا لدى النساء الأفغانيات، اللاتي حصلن على حريات جديدة بعد عام 2001، لكنهن مازلن مقيدات بتقاليد البلد المحافظة.





وقال مايكل كوجلمان، نائب مدير برنامج آسيا في مركز ويلسون، قبل ترامب:"في نهاية اليوم، هذا اتفاق ثنائي بين الحكومة الأمريكية وطالبان. الحكومة الأفغانية ليست طرفًا فيها". ويشير ذلك إلى أن إدارة ترامب قد تصل إلى نقطة حيث تقرر التوقيع على الصفقة حتى لو كانت لا تزال تواجه معارضة من كابول.





لكن قرار ترامب الأخير بتعليق المفاوضات يعد تطورا تحاول جميع الأطراف حاليا فهم أبعاده.



