محمد النني يوجه رساله إلى شيكابالا بعد فوز الزمالك بـ كأس مصر

وأحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى بيراميدز في الدقيقة 51 من المباراة،

شيكاااااااااااااا 👏👏👏 @Shikabala مبرووووووووك ياحبيبي ومبروووووك لنادي الزمالك — Mohamed ELNeny (@ElNennY) September 8, 2019

حرص محمد النني لاعب بشكتاش التركى على تهنئة محمود عبدالرازق شبكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعد فوز فريقه بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.وكتب محمد النني على صفحته بموقع "تويتر" ‏‏‏‏‏شيكاااااااااااااا 👏👏👏 ‎@Shikabala مبرووووووووك ياحبيبي ومبروووووك لنادي الزمالك "ونجح أشرف بشرقي في تعزيز تقدم الأبيض حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.ضم تشكيل الزمالك في حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.