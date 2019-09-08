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مرأة

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:05 م
الفنانة كارمن سليمان
الفنانة كارمن سليمان
ريهام قدري
نشرت الفنانة كارمن سليمان على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة.

وظهرت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة كاجول وببلوزة بيضاء بأكمام طويلة وبنطلون جينز كحلي، وكانت بلوزة كارمن هي المختلفة والتي أعطت إطلالتها اختلافا.

وكانت الفنانة كارمن سليمان في هذه الصور بإحدى حفلاتها، حيث التقطت الصورة وهي تمسك بيدها مايك وتسمع لأغانيها من الجمهور وكتبت كارمن في تعليق علي البوم صورها" حاجة جميلة قوي لما أسمع الأغاني بتاعتي بصوتكوا 😍❤️😘

ونالت صورة الفنانة كارمن سليمان إعجاب متابعيها علي الصور التي نشرتها من حفلتها .


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