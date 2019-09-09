اليوم.. آخر أيام تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية الأزهرية

يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحون في الدور الثاني والمتخلفون عن التسجيل في الدور الأول، اليوم الإثنين، تسجيل رغباتهم إلكترونيا في تنسيق جامعة الأزهر، ومن المقرر أن يكون اليوم هوأخر أيام التسجيل.



أوضحت الجامعة في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين لهم حق التسجيل في هذه المرحلة ٦٣٠٩٢ علما بأن عدد الطلبة الناجحين في الدور الثاني ٥٢٤٨٦ وعدد الطلبة الذين تخلفوا عن التسجيل من الدور الأول ١٠٦٠٦.



ويسمح للطلاب المتخلفين في الدور الأول تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية وكذلك الناجحين في الدور الثاني.