مكافحة الحشرات.. تشديد الرقابة على منافذ أسوان لمحاربة الملاريا

تواصل الأجهزة المعنية بنطاق محافظة أسوان جهودها على مدار اليوم لتشديد كافة أوجه الرقابة على المنافذ الحدودية عقب إصابة 7 أشخاص بـ " الملاريا " .



وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على هذه الجهود التي تأتي مع إعطاء اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الصحة بتشديد الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية سواء كانت برية أو نهرية أو جوية .



كما شدد المحافظ على ضرورة الإستمرار فى رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة من الناموس والذباب من خلال تكثيف مرور سيارات التيفا على المناطق التى تشهد انتشار لهذه الحشرات أو تردد للقادمين من الجنوب.



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن الحجر الصحى والترصد الوقائى نجح فى إكتشاف 7 حالات مصريين وسودانيين منهم 3 حالات بمينائي ىقسطل وأرقين البريان أحدهما أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية أنها سلبية تجاه الامراض الوبائية وتم دخول حالتين العزل الصحي لتلقي العلاج المطلوب، بجانب 4 حالات تم دخولهم مستشفى الحميات بمدينة أسوان، وجارى تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم، وقد تماثلت حالة منهم للشفاء وتم خروجها من المستشفى.



وأكد إيهاب حنفى على أن مرض الملاريا ينتقل من خلال حشرة الناموس من شخص لآخر، وهو مرض غير معدى، ولكن على الرغم من ذلك فإنه يتم حاليًا تنفيذ إجراءات الترصد الوبائى والحشرى بواسطة فريق البحث السريع والتحرى برئاسة الدكتورة مروه محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة مدعمين بأجهزة الإستكشاف والرش .



وتابع حفنى بأنه تم عمل مسح وقائي فى نطاق 5 كيلو متر مربع بالمناطق التى تشهد تردد الوافدين من الخارج بمدينة دراو والتى شملت مناطق الكرنتينة وسوق الجمال والقراريش والغابة وشرق السكة الحديد وحتى قرية الشطب بحرى، بالإضافة إلى فحص جميع المخالطين سواء مصريين أو أى جنسيات أخرى.

