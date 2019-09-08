شاهد.. رسالة حازم امام لـ لاعبى الزمالك

هنأ حازم امام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، نادى الزمالك بعد حصوله على كأس مصر أمام فريق بيراميدز.





وكتب حازم امام عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "دي مش كورة دي مزيكا 😍😍الف مبروك للزمالك الفوز عن جداره واستحقاق".





ونجح أشرف بن شرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز وتمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.





ضم تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.



