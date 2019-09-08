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رئيس هيئة الثروة السمكية يكشف تفاصيل تطوير البحيرات وزيادة الإنتاج السمكي.. فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:56 م
الثروة السمكية
الثروة السمكية
عمرو ممدوح
قال الدكتور خالد السيد، رئيس هيئة الثروة السمكية، إنه يتم فتح شرايين جديدة في مجال الإنتاج السمكي في مصر، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المراحل الأولى بدأت في بحيرة المنزلة، لرفع أي تعديات عليها، وتطهيرها.

وأضاف الدكتور خالد السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «on e» أنه يتم عمل حصر شامل لكل التعديات على بحيرة المنزلة، بالتعاون مع الهيئة الهندسية، مشيرا إلى أن ذلك بهدف خلق مجتمع جديد حول البحيرة، وزيادة الإنتاج السمكي.

وأوضح الدكتور خالد السيد، أن التلوث الشديد في الفترة السابقة، أدى إلى انخفاض الإنتاج السمكي بها، ما دفع الدولة للتحرك لاعادة صورتها الصحيحة، من أجل توفير فرصة أمام الصيادين لصيد أسماك متنوعة، بعد تطهير البحيرة.

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