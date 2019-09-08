جامعة أسوان تشارك فى المنتدى المصرى الفنلندى للتعليم العالى

شارك وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة فى المنتدى المصرى الفنلندى للتعليم العالى الذى عقد اليوم بالقاهرة بحضور كلا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والسيدة تارجا هالونان رئيسة جامعة هلسنكى والرئيس السابقة لدولة فنلندا .



ضم وفد جامعة أسوان كل من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور حازم الجمل مسئول التعاون الدولى بجامعة أسوان .



ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد غلاب بالمنتدى المصرى الفنلندى للتعليم العالى الذى يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الإرتقاء بالبحث العلمى وتطوير نظم التعليم وتشجيع برامج التوأمة بين الجامعات المصرية والفنلندية فى مختلف المجالات العلمية .



الجدير بالذكر أن المنتدى قد حضره عدد من رؤساء الجامعات المصرية وممثلى مكاتب التعاون الدولى بهذه الجامعات ، علاوة على سفيرة فنلندا بالقاهرة .