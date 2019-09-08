اخبار الرياضة.. الفيفا يعاقب الأهلي.. إصابة محمد الشناوي.. موعد السوبر المصري.. الزمالك بطل كأس مصر

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :









- تلقى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي صدمة كبرى بعد إصابة الحارس الاساسى محمد الشناوى خلال المران المقام حاليا بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة .









- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة قاسية على النادي الأهلي عبارة عن غرامة مالية قدرها مليون دولار.









- احتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة مرتديًا قميص المصاب محمود جنش خلال مباراة نهائي كأس مصر والتي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب".









- تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.









- أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعجبه عقب ضياع الهدف الأول لصالح نادي الزمالك في شباك بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن إطار نهائي كأس مصر .









- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.