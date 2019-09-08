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رياضة

اخبار الرياضة.. الفيفا يعاقب الأهلي.. إصابة محمد الشناوي.. موعد السوبر المصري.. الزمالك بطل كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:45 م
الزمالك
الزمالك
أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :


- تلقى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادي الأهلي صدمة كبرى بعد إصابة الحارس الاساسى محمد الشناوى خلال المران المقام حاليا بملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة .


- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، توقيع عقوبة قاسية على النادي الأهلي عبارة عن غرامة مالية قدرها مليون دولار.


- احتفل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بعد فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة مرتديًا قميص المصاب محمود جنش خلال مباراة نهائي كأس مصر والتي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب".


- تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التتويج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على منافسه بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد.


- أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تعجبه عقب ضياع الهدف الأول لصالح نادي الزمالك في شباك بيراميدز في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن إطار نهائي كأس مصر .


- تغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

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