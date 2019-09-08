حب الوطن: روح الفانلة البيضاء كانت كلمة السر في فوز الزمالك بالكأس

تقدم ائتلاف حب الوطن بقيادة الدكتور مجدي علام، بالتهنئة لنادي الزمالك، بمناسبة فوزه بكأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ 27 في تاريخه، بعد مشوار حافل في البطولة.



من جانبه قال أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، نتقدم بالتهنئة لنادي الزمالك لفوزه ببطولة كأس مصر بجدارة، وبعد إصرار واضح من قبل اللاعبين على تقديم أداء قوي، ودعم الإدارة المستمر، للفوز بالبطولة، مضيفا أن روح الفانلة البيضاء كانت كلمة السر في فوز اللاعبين بكأس مصر.



وتغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.



أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف، وأشرف بن شرقي هدف ومحمد اونجم هدف.