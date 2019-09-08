ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حب الوطن: روح الفانلة البيضاء كانت كلمة السر في فوز الزمالك بالكأس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:51 م
نادى الزمالك
نادى الزمالك
معتز الخصوصى
تقدم ائتلاف حب الوطن بقيادة الدكتور مجدي علام، بالتهنئة لنادي الزمالك، بمناسبة فوزه بكأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والـ 27 في تاريخه، بعد مشوار حافل في البطولة.

من جانبه قال أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، نتقدم بالتهنئة لنادي الزمالك لفوزه ببطولة كأس مصر بجدارة، وبعد إصرار واضح من قبل اللاعبين على تقديم أداء قوي، ودعم الإدارة المستمر، للفوز بالبطولة، مضيفا أن روح الفانلة البيضاء كانت كلمة السر في فوز اللاعبين بكأس مصر.

وتغلب فريق الزمالك على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار نهائي كأس مصر ويتوج باللقب رقم 27 فى تاريخه.

أحرز ثلاثية الفارس الأبيض يوسف أوباما هدف، وأشرف بن شرقي هدف ومحمد اونجم هدف.

ترشيحاتنا

حياتنا فى خطر.. شكوى من انتشار الكلاب المسعورة بشارع العيسوى فى الإسكندرية

لفتة طيبة .. ممر شرفي من لاعبي الزمالك لـ بيراميدز

السعودية تعلن بدء عهد عسكري جديد.. المملكة تصنع السلاح

الدولار يتراجع في 11 بنكا في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور

محسن صالح يهنئ نادي الزمالك بالكأس ويوجه رسالة لـ شيكابالا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مميزة ببلوزة بيضاء.. كارمن سليمان بإطلالة كاجول في حفلتها

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

طريقة عمل العاشورة .. 6 وصفات متنوعة أبرزها الحجازية ..صور