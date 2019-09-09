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أخبار البلد

نقابة أطباء الأسنان تحدد شرطا لقيد خريجي الكليات الخاصة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
نقابة الاطباء الاسنان
نقابة الاطباء الاسنان
محمد غالي
قال الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان،إن الجمعية العمومية للنقابة بتاريخ 3 يناير 2013 اتخذت قرارا برفض قبول قيد الكليات الخاصة التي أنشئت بعد عام 2013،لافتا إلى أن أعداد الخريجين أصبح ثلاثة أضعاف احتياجات سوق العمل.

وأكد البدوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم الاتفاق على توصية بالمؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان، بوقف إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة لمدة 10 سنوات، لحين تقييم الكليات الحالية، والتأكد من استكمال الموارد البشرية الكافية، وعمل دراسة إحصائية لعدد أطباء الأسنان المطلوب تخرجهم.

وأشار الأمين العام، إلى أن دراسة طب الأسنان صعبة للغاية، وتتطلب توفير عدد وحدات تعليمية تتناسب مع أعداد الطلاب، مضيفا أنه يوجد دفعات بها أكثر من 700 طالب على عكس الدول الأجنبية والتي تبدأ إعداد الدفعة بها من 50 الي 150 طالبا.

ونوه البدوي،إلى أنه لن يقبل خريجي الجامعات الخاصة بفارق لا يزيد عن 5% عن الحد الأدني للقبول بالجامعات الحكومية، لإغلاق الأبواب الخلفية لدراسة طب الأسنان، ، ومن الحاصلين على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة و القادمة من دول لا يدرس فيها طب الأسنان وفق المعايير المصرية.

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