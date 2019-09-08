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رياضة

محسن صالح يهنئ نادي الزمالك بالكأس ويوجه رسالة لـ شيكابالا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:52 م
محسن صالح
محسن صالح
منار نور
هنأ محسن صالح المدير الفني السابق للمنتخب المصري، نادى الزمالك بعد حصوله على بطولة كأس مصر بالفوز على نادى بيراميدز فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم. 

وكتب محسن صالح من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مبروك لنادي الزمالك الفوز المستحق ببطولة كأس مصر بقيادة مدربه الجديد ميتشو ونجمه العائد بنيو لوك وصانع أهدافه شيكابالا..وهارد لك بيراميدز الوصيف وثالث الدوري".

ونجح أشرف بن شرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز وتمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.

ضم تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.

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