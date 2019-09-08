شاهد .. احتفال ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بكأس مصر

لولولووووووووووووووووووووووووولي

🇦🇹❤️ — Yasmine El-Khateib (@Yasmine_Khateib) September 8, 2019

حرصت الاعلامية ياسمين الخطيب على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، بعد فوزه بلقب بطولة كأس مصر، على حساب فريق بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.وكتبت ياسمين الخطيب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"‏‏‏‏‏‏‏‏لولولووووووووووووووووووووووووولي "ونجح أشرف بشرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز حيث تمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.ضم تشكيل الزمالك كلًا من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا، خط الهجوم: مصطفي محمد.