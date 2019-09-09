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تعليم

بروتوكول شراكة بين مكتبة الإسكندرية وجامعة العريش

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
شراكة بين مكتبة الإسكندرية
شراكة بين مكتبة الإسكندرية وجامعة العريش
احمد صالح
وقعت جامعة العريش بروتوكول شراكة، مع مكتبة الإسكندرية.
وقع البرتوكول الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية والدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش.

ياتي البرتوكول في اطار الاستعداد لافتتاح فرع المكتبة وسفارة المعرفة داخل جامعة العريش فى إطار الاحتفال بأعياد اكتوبر.

اكد الدكتور حبش، انه ستصل حميع الأجهزة والمعدات اللازمة خلال الأيام القادمة هدية مجانية لجامعة العريش من مكتبة الاسكندرية.

لفت رئيس الجامعة الي انه تم إدخال خدمة الإنترنت لجامعة العريش وارتباط شبكتها بجميع الشبكات المصريه والدولية، حيث ستقدم الخدمة مجانا لجميع اهالى سيناء وأسرة جامعة العريش.

اشار رئيس الجامعة الي ان هذه الميزة يتمكن من خلالها الباحث او الطالب من الاطلاع علي ما تتضمنه مكتبة الإسكندرية من كتب ومراجع وأبحاث علمية دون حاجة للسفر الي المكتبه بالإسكندرية.

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