برلمانى يطالب بدعم المصادر الدولارية فى الدولة أهمها السياحة

قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات يوم الأحد 8-9-2019، بالإضافة لتراجعه بالبنك المركزي، أمر إيجابي للغاية ونتمنى استمراره دائما لأنه يؤثر على الأسعار.



وأضاف طلعت خليل خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، يجب دعم المصادر الثابتة للدولار مثل قطاع السياحة، لافتا إلى أن هذا القطاع يحتاج دعم كبير للغاية بناء على نقطتين هما، عدد السائحين ومقدار إنفاقهم.



وتابع: مصدر تحويلات المصريين فى الخارج ارتفع أيضا بصورة كبيرة للغاية حيث وصل لـ 23 مليار دولار تقريبا وهو نفس قيمة الصادرات التى المصرية للخارج بخلاف المواد البترولية، مطالبا بزيادة دعم الجهود فى كافة القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية لزيادة الانتاج وبالتالى زيادة التصدير الذى يدرعوائد دولارية كبيرة.