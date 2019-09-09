ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الحمد لله

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 07:04 ص
احمد مرتضي منصور
احمد مرتضي منصور
صدى البلد
هنّأ أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الفريق الأبيض نادي الزمالك بفوزه بكأس مصر بعد تغلبه على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وكتب "احمد مرتضي": عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"،"‏♥️الحمد لله♥️".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح أشرف بشرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز حيث تمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.
أحمد مرتضى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الحمد لله

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي رضوان يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس مصر للمرة 27

مبروك يا أعظم جمهور.. عزيز الشافعى يهنئ الزمالك بعد فوزه بـ كأس مصر

كنتم رجال.. ايمن حفنى يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس مصر

مبروك لجمهورنا .. إسماعيل يوسف يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس مصر

عمرو عبد الحميد .. سعيد بالأداء الزملكاوي أكثر من سعادتي بالكأس

شاهد .. احتفال ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بكأس مصر

ترشيحاتنا

أول حالة انتحار بسبب البريكست في بريطانيا

شاهد .. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة كأس مصر أمام مقر النادى

سبب صيام يوم عاشوراء في الجاهلية وعند اليهود وفي الإسلام

الرخصة بـ 1500 جنيه.. حبس صاحب مكتب تأجير سيارات لاتهامه بتزوير مستندات رسمية

الزوجة الملكية بالأسرة الـ19.. تزوجت مرتين وتسببت فى قتل وزيرها.. صور

حساب الزمالك على تويتر يسخر من سيد عبد الحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان